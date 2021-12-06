ثلوج كثيفة على المرتفعات التي يزيد علوها عن 800 متر طيلة اليوم

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية، عن تساقط كثيف للثلوج، طيلة نهار اليوم الإثنين على المرتفعات الداخلية التي يتراوح علوها مابين 800 و900 متر.

وحسب نشرية خاصة للأرصاد الجوية، فقد حذرت ذات المصالح من تساقط للثلوج على المرتفعات التي يصل علوها 900 متر وبسمك 15سم. حيث سيستمر تساقط الثلوج إلى غاية الثالثة بعد زوال اليوم الإثنين.

كما ستتساقط الثلوج على ولايات تسمسيلت، عين الدفلى، المدية، البليدة، تيزي وزو والبويرة

وفي نشرية ثانية للأرصاد الجوية تحذر من تساقط للثلوج على المرتفعات التي يصل علوها 800 متر، وبسمك 20سم بالولايات الشرقية. ويستمر في التساقط إلى غاية 23 ليلا من اليوم الإثنين

وستتساقط الثلوج على ولايات بجاية، جيجل، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة. بالإضافة كذلك إلى ولايات قالمة، سوق أهراس، أم البواقي، باتنة، خنشلة وتبسة

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