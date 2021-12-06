ثلوج كثيفة على المرتفعات التي يزيد علوها عن 800 متر طيلة اليوم
أعلنت مصالح الأرصاد الجوية، عن تساقط كثيف للثلوج، طيلة نهار اليوم الإثنين على المرتفعات الداخلية التي يتراوح علوها مابين 800 و900 متر.
وحسب نشرية خاصة للأرصاد الجوية، فقد حذرت ذات المصالح من تساقط للثلوج على المرتفعات التي يصل علوها 900 متر وبسمك 15سم. حيث سيستمر تساقط الثلوج إلى غاية الثالثة بعد زوال اليوم الإثنين.
كما ستتساقط الثلوج على ولايات تسمسيلت، عين الدفلى، المدية، البليدة، تيزي وزو والبويرة
وفي نشرية ثانية للأرصاد الجوية تحذر من تساقط للثلوج على المرتفعات التي يصل علوها 800 متر، وبسمك 20سم بالولايات الشرقية. ويستمر في التساقط إلى غاية 23 ليلا من اليوم الإثنين
وستتساقط الثلوج على ولايات بجاية، جيجل، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة. بالإضافة كذلك إلى ولايات قالمة، سوق أهراس، أم البواقي، باتنة، خنشلة وتبسة
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إضطراب جوي جديد محمل بأمطار وثلوج
وكانت مصالح الأرصاد الجوية قد أعلنت عن قدوم إضطراب جوي نشيط قادم من شمال شرق أوروبا على الولايات الشمالية للوطن محمل بهواء بارد وأمطار غزيرة وثلوج خاصة على الولايات الشرقية والوسطى.
وأضافت ذات المصالح أن الأجواء ستكون إلى غاية الثلاثاء ممطرة مع تساقط كثيف للثلوج على المرتفعات الوسطى والشرقية
كما ستكون الأمطار أكثر غزارة صبيحة الغد الإثنين، وتساقط الثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها عن 800 متر اليوم الإثنين ويخص مرتفعات البليدة، المدية، البويرة، سطيف، برج بوعريريج، سوق اهراس، قالمة، تيزي وزو، بجاية ويكون أكثر كثافة ليلة الإثنين إلى الثلاثاء.
رياح قوية وأمواج تصل إلى 6 أمتار
كما حذرت مصالح الأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية تتعدى سرعتها 60 كلم في الساعة. غير أنه ومع توغل الإضطراب الجوي ستزيد سرعة الرياح ويكون البحر شديد الهيجان صبيحة اليوم الإثنين خاصة على السواحل الوسطى والشرقية. أين سيتراوح علو الأمواج مابين 4 إلى 6 أمتار يوم غد.
سلسلة من الإضطرابات الجوية طيلة الأسبوع
وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية أن تشهد الولايات الشمالية للوطن خاصة الشرقية والوسطى سلسلة من الإصضطرابت الجوية. حيث ستستمر الأمطار في التساقط إلى غاية ليلة اليوم الإثنين. وستكون الأجواء صافية ومستقرة يومي الثلاثاء والأربعاء. كما سيدخل إضطراب جوي آخر يوم الخميس محمل بأمطار وثلوج إلى غاية يوم السبت المقبل.
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