ثلوج كثيفة على هذه المرتفعات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، في نشرية خاصة من تساقط ثلوج كثيفة على المرتفعات التي يتراوح علوها بين 900 إلى 1000 متر. كما توقع الديوان أن يتراوح سمك الثلوج بين 5 و 10 سم.

وأشارت، المصلحة ذاتها، أن تساقط ثلوج كثيفة بداية من 18 سا اليوم إلى غاية 06:00 من صبيحة يوم غد الجمعة. في حين الولايات المعنية هي كل من تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، النعامة، البيض، الأغواط، الجلفة، تيارت وتيسمسيلت.

كما نبهت، مصالح الأرصاد الجوية، من تساقط ثلوج على المرتفعات التي يتراوح علوها بين 900 و 1000 متر. وسمك الثلوج المتوقع يتراوح بين 10 و15 سم بداية من 21:00 ليلا إلى غاية 15:00 من يوم غد الجمعة.

أما الولايات المعنية، عين الدفلى، المدية، البليدة، البويرة، تيزي وزو، بجاية، جيجل. إضافة إلى برج بوعريريج، سطيف، باتنة، خنشلة وتبسة.

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كما حذرت في وقت سابق، مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، من هبوب رياح قوية على معظم السواحل الوطنية. كما ستؤدي هذه الرياح القوية إلى ارتفاع كبير إلى أمواج البحر.

وأشار الديوان الوطني، في تنبيه له باللون البرتقالي، أن رياح قوية ستتعدى 80 كلم/سا بعلو أمواج 6 أمتار في السواحل الغربية. و تخص كل من السواحل مرسى بن مهيدي، الغزوات، بني صاف، وهران ارزيو، مستغانم.

وتوقعت مصالح الأرصاد الجوية قدوم إضطراب جوي نشيط الفعالية محمّل بأمطار غزيرة وتساقط ثلوج كثيفة على المرتفعات التي يصل علوها إلى 700 متر بداية من الخميس.

وحسب النماذج الرقمية للأرصاد الجوية، فإن هناك منخفض للضغط الجوي متمركز بشمال البحر الأبيض المتوسط. و يخص الولايات الشمالية باضطراب جوي محل بأمطار غزيرة تخض الولايات الغربية خلال صبيحة اليوم الخميس.

كما أن الثلوج ستكون حاضرة على المرتفعات التي يترواح علوها مابين 700 و800 متر. بداية من مساء يوم الخميس وتكون أكثر كثافة صبيحة الجمعة على مرتفعات البليدة، البويرة، المدية، سيدي بلعباس، سوق اهراس، معسكر، تيارت، بجاية، تيزي وزو، سطيف، باتنة، تيارت، و الجلفة.

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