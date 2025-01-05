ثلوج.. وأمطار تتعدى 50 ملم بداية من الغد الإثنين

أفادت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، بتسجيل أجواء دافئة نهار اليوم، مع ارتفاع في درجات الحرارة القصوى والتي من المتوقع أن تصل إلى 21°، فيما ستشهد بعض المناطق من الوطن تساقط أمطار وثلوج بداية من يوم غد الإثنين.

وتشير النماذج الرقمية للأرصاد الجوية، دخول إضطراب جوي شديد الفعالية محمل بامطار وثلوج، أين ستعرف المناطق الشمالية تساقط أمطار تكون على فترات بداية من ظهيرة يوم الغد الاثنين، ويكون تساقط الأمطار من المناطق الغربية لتنتقل إلى المناطق الوسطى والشرقية.

ومن المتوقع أن تتراوح كميات الأمطار بين 20 و40 ملم وقد تتعدى 50 ملم محليا بالنسبة للسواحل الوطنية.

حيث ستستمر الأمطار في التساقط إلى غاية يوم الأربعاء على كل من ولايات: وهران، سيدي بلعباس، معسكر، تلمسان، سعيدة. مشرية، النعامة، البيض، غليزان، تيارت، عين وسارة، الجلفة، أفلو، الأغواط، بوسعادة، الجزائر العاصمة، البليدة، بومرداس. تيبازة، تيزي وزو، بجاية، عنابة، سكيكدة، جيجل، باتنة، خنشلة، تبسة وسوق أهراس.

كما ستشهد كل من ولايات غرداية، تقرت، المغير، الوادي وورقلة تساقط بعض الأمطار المتفرقة يوم الغد.

أما تساقط الثلوج سيخص المرتفعات التي يفوق علوها 1500 متر، بداية من يوم الثلاثاء ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، حسب مصالح الأرصاد الجوية.

درجات الحرارة..

وبخصوص درجات الحرارة، ستكون مرتفعة على أغلب المناطق الشمالية اليوم أين ستتراوح بين 20 و22 درجة بالسواحل الوطنية. و 18 درجة على كل من قسنطينة وأم البواقي، كما سنسجل 15 درجة على تبسة، خشلة، عين الدفلى، الأغواط، بسكرة، بوسعادة، المسيلة.

وبالجنوب ستصل درجات الحرارة إلى 29 درجة كأعلى مقياس ببرج باجي مختار وإن قزام، وتصل إلى 23 درجة بإن أميناس. إليزي جانت، و 20 درجة بإن صالح، تمنراست، وأدرار.

فيما ستكون الأجواء باردة خلال الفترة الليلية والصباحية على أغلب المناطق الداخلية أين ستتراوح درجات الحرارة بين -1° و2°. بالهضاب العليا الغربية والأوراس.

أما بالولايات الجنوبية ستكون درجات الحرارة منخفضة على الساورة، الجنوب الشرقي تتراوح 4 و7 درجات. خلال مساء اليوم مع تسجيل بعض الزوابع الرملية.

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