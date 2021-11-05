ثلوج وأمطار تصل إلى 200 ملم تضرب 31 ولاية بداية من اليوم

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية قدوم عاصفة متوسطية تؤدي إلى سلسلة من الإضطرابات الجوية محملة بهواء بارد يؤدي إلى تساقط ثلوج أمطار غزيرة على الولايات الشمالية طيلة الأسبوع المقبل.

وحسب ذات المصالح، فإن المنخفض الجوي الذي توغل في عمق البحر المتوسط سيؤدي إلى تساقط أمطار رعدية وثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها عن 1000 متر بداية من اليوم الجمعة.

وأعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الشمالية للوطن بداية من اليوم الجمعة.

وحسب نشرية خاصة لذات المصالح، فقد حذرت من تساقط أمطار رعدية تصل إلى 80 ملم/ محليا بداية من ليلة الجمعة إلى صبيحة يوم الأحد.

وأضافت النشرية أن الولايات المعنية هي العاصمة، بومرداس، تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم، سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر، غليزان، وتيارت.

بالإضافة إلى ولايات تيسمسيلت، الشلف، عين الدفلى، المدية، البليدة، وتيبازة.

كما حذرت ذات المصالح من تساقط أمطار رعدية على الولايات الشرقية للوطن تتعدى 40 ملم محليا على ولايات سوق اهراس، ميلة، تيزي وزو، ام البواقي. تبسة، قالمة، عنابة، سكيكدة، قسنطينة، خنشلة، بسكرة، الطارف والبويرة.

وبخصوص توقعات من يوم السبت إلى يوم الإثنين، أجواء ممطرة وباردة. حيث ستصل كمية الأمطتار إلى 80 ملم محليا. مع تساقط ثلوج على المرتفعات التي يتراوح علوها مابين 1000 إلى 1200 متر وتخص مرتفعات المدية، البليدة، باتنة.

أما درجات الحرارة المتوقعة فستصل إلى 4 درجات تحت الصفر. ولن تتعدى 2 درجات على المناطق الداخلية، و7 درجات على الولايات الشمالية للوطن.

كما أن الرياح ستكون قوية تصل إلى 60 كلم/سا مما يؤدي إلى بحر شديد الهيجان على كافة السواحل الوطنية وعلو أمواج يتراوح مابين المترين و4 أمتار.

بينما التوقعات طويلة المدى ومن يوم الثلاثاء إلى الإثنين المقبل 15 نوفمبر. تبقى الأجواء ممطرة طيلة الأسبوع مع أمطار رعدية غزيرةتتعدى 80 ملم يوم الثلاثاء وثلوج. مشيرة إلى أن كمية الأمطار المرتقبة طيلة الأسبوع المقبل تتعدى 200 ملم على أغلب الولايات الشمالية للوطن.

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