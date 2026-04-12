ثلوج وأمطار جد غزيرة إلى غاية الأربعاء على هذه المناطق!

ستبقى الأجواء غير مستقرة إلى غاية يوم الأربعاء القادم على الولايات الشمالية للوطن. بسبب المنخفض الجوي المحمّل بأمطار وثلوج.

وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي، فإن الأجواء غدا الإثنين ستكون غائمة وممطرة مع رياح قوية على الولايات الشمالية للوطن، حيث من المرتقب أن تتجاوز كمية الأمطار 70 ملم محليا. خاصة على ولايات تيبازة، الجزائر، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، البليدة، المدية، البويرة، عين الدفلى. مع ثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها عن 1200 متر.

بينما يوم الثلاثاء، فالأجواء ستبقى غير مستقرة وممطرة على الولايات الشرقية لتتحست تدريجيا على المناطق الوسطى والغربية. مع ثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها عن 1300 متر.

درجات الحرارة ستعرف تراجعا ملحوظا، أين ستتراوح مابين 17 إلى 21 درجة على الولايات الشمالية للوطن، ومن 20 إلى 31 درجة بالجنوب.

بالمقابل سيكون البحر من مضطرب إلى هائج بسبب الإضطراب الجوي وسرعة الرياح التي ستتجاوز 60 كلم/سا.

