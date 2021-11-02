ثلوج.. وأمطار رعدية تتعدى 80 ملم على الولايات الشمالية

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية قدوم سلسلة من الإضطراب الجوية بداية من يوم غد الأربعاء، تكون محملة بهواء بارد وأمطار رعدية معتبرة مع تساقط للثلوج يوم الجمعة.

وقالت المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية هوارية بن رقطة في إتصال مه “النهار”، أن كل النماذج الرقمية تؤكد أن المناطق الشمالية للوطن على موعد مع إضطرابات جوية متسلسلة.

بالمقابل ستكون هذه الإضطرابات محملة بهواء بارد يتغلغل في البحر الأبيض المتوسط. بداية من يوم الأربعاء إلى غاية يوم السبت على الولايات الغربية والوسطى.

كما سينتقل الإضطراب الجوي نحو المناطق الشرقية تدريجيا. ليدخل يوم الخميس إضطراب جوي آخر يكون أكثر نشاط وفعالية دائما بداية من الولايات الغربية لينتقل تدريجيا لباقي المناطق الشمالية.

وفي معرض حديثها أكدت بن رقطة، أن تساقط الأمطار سيكون مستمرا طيلة هذه الفترة. غير أنه سكون منقطعا وعلى شكل زخات راعدة.

أما عن كمية الأمطار المتوقعة، فستتعدى يوم الأربعاء 40 ملم كما ستتعدى يوم السبت 40 ملم. حيث ستضل الكمية المتساقطة بداية من يوم الأربعاء إلى 80 ملم محليا.

وخلال هذا الإضطراب الجوي ستشهد المرتفعات الغربية والوسطى تساقط أولى الثلوج على المرتفعات العالية بداية من ليلة الجمعة إلى السبت بسبب الكتلة الهوائية الباردة.

أما درجات الحرارة القصوى ستعرف تراجعا ملحوظا على المناطق الغربية والوسطى، لتتراوح مابين 10 الى 18 درجة. و22 درجة على الولايات الشرقية.

بينما يوم السبت ستنخفض درجات الحرارة أكثر على كافة المناطق الشمالية للوطن. لتتراوح مابين 10 إلى 14 درجة.

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