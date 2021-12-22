ثمانية أشهر حبسا لمسلم هتف الله أكبر داخل محل تجاري

حكمت محكمة الجنايات يوم الاثنين الماضي على مسلم يبلغ من العمر 52 عامًا، بثمانية أشهر حبسا، وغرامة 750 أورو. بعد أن تسبب في حالة من الذعر في هايبر ماركت في سانت إتيان بفرنسا. بعد أن هتف “الله أكبر”.

وحسب موقع 20 minutes، فقد تم الإفراج عن شريكه البالغ من العمر 38 عامًا ، الذي حوكم على نفس الوقائع.

في نهاية صباح يوم الأحد ، 7 جوان، كان رجلان يمشيان حوالي ثلاثين دقيقة في السوبر ماركت عندما كان الأكبر سناً. راكعًا في رواق المتجر يتلو آيات من القرآن ويرفع ذراعيه ويصرخ “الله أكبر” ثلاث مرات.

وتسبب المشهد في حالة من الذعر حيث سقط أحد الموظفين مغمى عليه. مما تسبب في كسر في الكتف، حيث تم إخلاء المتجر من قبل الموظفين الذين اتصلوا بالشرطة.

وفي أثناء جلسة استماع بالمحكمة في 29 جويلية 2021، قال الرجل إن ما أقدم عليه كان رد فعل طبيعي. بعد سماعه بخبر إعادة فتح المؤسسات الدينية بعد إغلاقها بموجب القيود الصحية لتفشي كورونا.

وأشار ممثل النيابة، الذي كان قد طالب بسنة سجن مع وقف التنفيذ بحق الرجلين ، إلى أن الرجل البالغ من العمر خمسين عامًا. قد تسبب بالفعل في حركة ذعر وإخلاء كنيسة في ليون، خلال مراسم جنازة في ديسمبر 2016.

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