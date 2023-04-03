ثنائي إتحاد العاصمة ضمن التشكيلة المثالية لـ”الكاف”

كشف موقع “سوفا سكور”المختص في الإحصاء والأرقام، اليوم الاثنين، عن التشكيلة المثالية الخاصة بالجولة الـ 6 والأخيرة، من دور مجموعات كأس الكاف.

وشهدت القائمة، تواجد لاعبين من اتحاد العاصمة. ويتعلق الأمر بالقائد زين الدين بلعيد وزميله في محور الدفاع آدم عليلات. حيث تحصل الثنائي على تقييم 8/10.

يذكر أنّ الاتحاد تأهل إلى ربع نهائي كأس الكاف، في وصافة ترتيب المجموعة الأولى لثاني أقوى المنافسات القارية. عقب فوزه الكبير سهرة أمس، على ضيفه الأخضر الليبي، في ختام دور المجموعات.

هذا وستقام قرعة الدور ربع النهائي لكأس الكونفيدرالية الإفريقية، بعد غد الأربعاء بالعاصمة المصرية القاهرة.