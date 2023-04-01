بلعيد: “سندخل لقاء الأخضر الليبي بقوة لتحقيق نتيجة إيجابية”

أكد قائد اتحاد العاصمة، زين الدين بلعيد، جاهزية الفريق لتحقيق الفوز في لقاءه المرتقب غدا الأحد، أمام الضيف الأخضر الليبي.

ويستقبل الاتحاد غدا الأحد، بملعب 5 جويلية الأولمبي، بداية من الساعة 21:00، نظيره الليبي برسم الجولة الـ 6 والأخيرة، من دور مجموعات منافسة كأس الكاف.

وأبدى بلعيد، في ندوة صحفية نشطها اليوم السبت. رفقة المدرب بن شيخة، قال فيها: “سندخل مباراة اليوم بـ 100% من إمكانياتنا ولن نفكر في لقاء الذهاب”.

كما أضاف مدافع الخضر: “نسعى لتحقيق نتيجة ايجابية أمام الأخضر الليبي، والتأهل في صدارة المجموعة”.

جدير بالذكر، أن الاتحاد يتواجد في وصافة المجموعة الأولى لـ “الكاف” بـ 8 نقاط. على بعد نقطة من المتصدر. مارومو غالانتس الجنوب إفريقي، الذي سيلاقي غدا سانت إيلوي لوبوبو الكونغولي صاحب الـ 5 نقاط مناصفة مع الأخضر الليبي.

ويكفي “أبناء سوسطارة” نقطة وحيدة من لقاء الغد أمام الأخضر الليبي، لضمان التأهل رسميا، وفي حال الفوز مع خسارة مارومو غالانتس الجنوب إفريقي أو تعادله، فإن أشبال بن شيخة سيتأهلون إلى ربع النهائي في الصدارة.