ثنائي لياسما في تشكيلة الجولة الـ 3 لكأس الـ”كاف”

تواجد لاعبان من اتحاد العاصمة، في التشكيلة المثالية للجولة الـ 3 لمنافسة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم.

ونشر موقع “سوفاسكور” المختص في الإحصاء، اليوم الاثنين. عبر حسابه على منصة “إكسبو” تشكيلة الجولة الـ 3، لكأس الـ”كاف” والتي عرفت تواجد ثنائي الاتحاد، سعدي رضواني وأسامة شيتة.

وكان الاتحاد، قد حقق أمس الأحد، انتصارا رائعا على ضيفه فيوتشر المصري، جعله ينفرد بالمجموعة الأولى لثاني أقوى المنافسات القارية بالعلامة الكاملة.