جائزة رئيس الجمهورية للباحث المبتكر: تنظيم لقاء تحسيسي لشرح إجراءات المشاركة

نظّمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،اليوم الاثنين، بالشراكة مع الندوة الجهوية لجامعات الوسط، لقاءً تحسيسيا بالجزائر العاصمة لفائدة الباحثين والطلبة، خصص لشرح الاجراءات المتعلقة بالمشاركة. في مسابقة “جائزة رئيس الجمهورية للباحث المبتكر” التي سيتم الإعلان عن الفائزين بها في 19 ماي المقبل.

وبهذا الخصوص، أوضح مدير التطوير التكنولوجي والابتكار بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جيلالي تساليت، أن هذه الجائزة التي تم إطلاقها طبعتها الأولى في 19 مارس الماضي، تعني “الطلبة الجامعيين والأساتذة الباحثين والاستشفائيين في المجالات المتصلة بالعلوم والتكنولوجيا والصحة والعلوم الطبية والأمنين الطاقوي والمائي وغيرها من المجالات التي تخدم الاقتصاد الوطني”.

وبعد أن أشار إلى تنظيم لقاءات مماثلة حاليا بوهران وسطيف، بهدف “تشجيع أكبر عدد ممكن من الطلبة و الأساتذة الباحثين لخوض غمار هذه المسابقة”. أفاد تساليت بأن المشاركة ستتم حصريا عبر منصة مخصصة لهذا الغرض. وذلك على المستوى الوطني.

وعن شروط المشاركة في هذه المسابقة، أوضح ذات المسؤول أنه “يتعين على المشارك أن يكون حاملا للجنسية الجزائرية، مقيما بالجزائر أو بالخارج, وأن يكون قد أنجز بحثا بصفة فردية أو جماعية. ذي قيمة وتأثير مباشر على الاقتصاد الوطني”، إلى غيرها من الشروط.

وأوضح تساليت أن آخر أجل لاستقبال طلبات المشاركة عبر المنصة. “سيكون في 19 أفريل الجاري”، مشيرا إلى أن “الجائزة الأولى ستكون عبارة عن شهادة شرفية ومبلغ مالي قدره 5 ملايين دج، فيما ستبلغ قيمة الجائزة الثانية 3 ملايين دج والجائزة الثالثة 2 مليون دج”.