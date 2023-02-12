جائعا ومذهولا.. رضيع عمره شهران يخرج حيا بعد 107 ساعة تحت الأنقاض

خرج رضيع عمره شهران حيا من تحت الأنقاض بعد أكثر من 107 ساعات قضاها تحت الركام في تركيا إثر الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد الإثنين.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو يظهر فيه الرضيع وهو منهك وجائع ومذهول، حيث هم في قضم أصبع عون الإنقاذ.

وتسائل الجميع عن القدرة الكبيرة لهذا الرضيع والذي يحتاج للحليب كل ساعة، في تحمل 107 ساعات تحت الأنقاض دون أكل.

فيما نجحت فرق إطفاء تركية في إنقاذ رضيع ذو 7 أشهر من تحت الأنقاض في ولاية هطاي. بعد مضي 140 ساعة على كارثة الزلزال جنوبي البلاد.

وقالت رئاسة بلدية قوجة إيلي الكبرى، في بيان لها، إن فرق إطفاء تابعة لها أنقذت الرضيع حمزة من تحت أنقاض مبنى في منطقة أنطاكيا التابعة لهطاي.

وأشار البيان إلى أن الفرق أخرجت حمزة البالغ من العمر 7 أشهر بعد مكوثه 140 ساعة تحت الأنقاض. وسلمته إلى فريق إسعاف لينقل إلى المستشفى.

من جهتها تمكنت فرق الإنقاذ من إنتشال طفلة على قيد الحياة من تحت الأنقاض، اليوم الأحد، بعد 146 ساعة على الزلزال، في ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا.

وعقب رصدها صوتا تحت أنقاض مبنى مؤلف من 6 طوابق في قضاء نيزيب بالولاية، نجحت الفرق في إخراج الطفلة أيلول قليج. بعد جهود استغرقت نحو 9 ساعات. وإثر انتشالها من تحت الأنقاض تم نقل الطفلة المصابة إلى المشفى.​​​​​​​