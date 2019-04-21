جاب الله: إنتخابات 4 جويلية قرار غير دستوري.. وبن صالح فاقد للشرعية

قال جاب الله رئيس حزب التنمية والعدالة، أن إنتخابات 4 جويلية قرار غير دستوري، بسبب تنظيمه من نظام مرفوض شعبيا.

مشيرا إلى أن المشاورات التي أسماها بن صالح غير قانونية لأنه فاقد للشرعية ولو كانت له كرامة وعزة نفس لانسحب بكرامة.

لأن الخدمة الوحيدة التي يجب تقديمها هي الرحيل وهذه المشاورات لا قيمة لها وأي حوار مع هذه السلطة هي خيانة.

مشددا على ضرورة مقاطعة المشاورات كليا، لأن التعيينات التي يقوم بها بن صالح غير شرعية.

من جهته رفض بن جاب الله التعليق عن رفض الحراك لأحزاب السلطة والمعارضة على حد سوء.

قائلا:” أنا لست وصيا على احزاب المعارضة، ليست لي مسؤولية عليهم”.