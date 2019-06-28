جاب الله: الأنظمة العربية الموالية لأمريكا البحرين تنكر حق الفلسطينيين في فلسطين

وصف رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله،البلدان المشاركة في مؤتمر المنامة بالبحرين، بشأن القضية الفلسطينية بالأنظمة الموالية لأمريكا.

وقال جاب الله في منشور له على الفايسبوك، “إنّ أنظمة الولاء لأمريكا في العالم العربي، بحضورها في مؤتمر المنامة بالبحرين،

وتبنيها ما أسموه بصفقة القرن، تنكر حق الفلسطينيين والعرب والمسلمين في فلسطين، وتتجاهل حقيقة أنّ الكيان الصهيوني، دولة مستعمرة لفلسطين

وظالمة للفلسطينيين، كما تجحد فضل المسلمين في تحرير فلسطين من ظلم الرومان وجبروتهم، وتكفر بأحكام الإسلام، التي تمنع بيع الوقف

أو رهنه أو هبته أو التنازل عنه، وفلسطين كلها وقف للمسلمين جميعا، ولا تلتفت لما شرعه الإسلام، من الإنكار على الظالم

ومحاربة المعتدي”، واعتبر جاب الله”أن ما هو جار في فلسطين ظلم وعدوان، والمؤتمرون في المنامة يقرون الظلم والعدوان ويدافعون عنه”.

وقال إنّ ذنب ما هو حاصل اليوم في فلسطين واضح في مؤتمر المنامة، “هو ذنب أنظمة الإستبداد والفساد الجاثمة

على صدر الأمة عقودا من الزمن،تمنعها من أي تحرك فعال دفاعا عن حقوق الأمة وانتصارا لقضيتها الكبرى،قضية فلسطين والمسجد الأقصى”.

واعتبر جاب الله أن أكبر ما يؤلم أحرار الأمة اليوم هو تصدر السعودية ومصر والإمارات والبحرين، في الدفاع عن دولة

الكيان الصهيوني، والتهجم على حركات المقاومة الفلسطينية وفصائلها، التي رفضت مؤتمر المنامة ومخرجاته وقررت مقاومته وإفشاله”.