جاب الله: الحراك الشعبي مطالب بالتعاون مع الجيش لتقوية قدراته في مواجهة الضغوطات الغربية

دعا عبد الله جاب الله رئيس جبهة العدالة والتنمية، إلى الإلتفاف والتعاون مع المؤسسة العسكرية، لدعمها في مقاومة ضغوطات الغرب.

وقال جاب الله في منشور له على الفايسبوك، إن الحراك الشعبي وقواه الشعبية الحية، مدعوة إلى التعاون الكبير مع المؤسسة

العسكرية، لأجل أن تقوى قدرتهم على مقاومة ضغوط الغرب، مشيرا إلى أن “الغرب المسيطر على المؤسسات الدولية المختلفة،

سياسية وعسكرية ومالية وإعلامية، وصاحب التجربة الكبيرة في السيطرة على الأنظمة والحكومات، وتدجين محاولات الإصلاح داخل الدول،

وإخضاعها لجملة من الشروط والخطوط الحمراء، لا يمكن أن يترك الجزائريين يقيمون نظام حكمهم الجديد كما يحلو لهم،

ولا سبيل أمامهم للتقليل من تأثيراته إلا بالتعاون الكبير بين الحراك الشعبي الهادر وقواه الشعبية الحية، والمؤسسة العسكرية

حتى تقوى قدرتهم على مقاومة ضغوط الغرب”.