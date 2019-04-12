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جاب الله: الشعب خرج للمطالبة بحقه ومطالبه ستتحقق طال الزمن أو قصر

الوطني
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جاب الله: الشعب خرج للمطالبة بحقه ومطالبه ستتحقق طال الزمن أو قصر
بقلم موسى.ب

قال عبد الله جاب الله رئيس جبهة العدالة والتنمية، إن حق الشعب الذي خرج في مسيرات مليونية للمطالبة به سيتحقق.

معتبرا في تسجيل فيديو نشره عبر صفحته على الفايسبوك بأن هذا الشعب لم يطالب بباطل، وإنما طالب بحق مشروع

ولهذا لا بد من الإستجابة لمطالبه، والتنحي عن السلطة من قبل مسؤولين لم تعد لديه الشرعية، لأن هذه المطالب ستتحقق

طال الزمن أم قصر رغب من رغب وكره من كره لأن شعبا بكامله يقف وراءها، مشيرا إلى أن خروج الشعب

إلى الشارع، إنما جاء بعد تجربة طويلة مع هذا النظام الذي فشل في كل سياساته، وتراعبه بإرادة الشعب.

كما أنه شاهد كل أنواع الفساد والإفساد في البلاد على حدتعبيره، وعلم بأنه إن ظل صامتا فإن مستقبله سيكون أسوأ

ولهذا قرر الخروج إلى الشارع للتعبير عن رأيه واستعادة سيادته وسلطته التي حق من حقوقه، ولا بد من الإستجابة له.

كلمة الشيخ عبد الله جاب الله رئيس جبهة العدالة والتنمية حول أحداث الجمعة الثامنة

Publiée par ‎الشيخ عبد الله جاب الله‎ sur Vendredi 12 avril 2019


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