جاب الله: “تمسك بقايا النظام بالحكم محاولة للإستمرار في فرض الوصاية على الشعب”

قال عبد الله جاب الله رئيس جبهة العدالة والتنمية، إن تمسك السلطات بالحكم، محاول للإستمرار في فرض وصايتها على الشعب.

وأكد جاب الله من خلال منشور له على الفايسبوك، بأن بقايا النظام يرفضون الإستقالة، وتمكين الشعب من رسم مستقبله بنفسه.

كما خاطب الجزائريين قائلا “أنتم تريدون لنظامكم أن يكون شرعيا، يجمع بين العدل والإحسان والقوة والرحمة، وهم يريدون بقاء نظام

اللاشرعية القائم على الإستبداد والظلم والفساد، تريدون بسط الحريات وتوفير ضمانات لحمايتها من التعسف والتجاوزات، وهم يريدون حريات بلا ضمانات”.

وأضاف “أنتم تريدون توفير الشروط اللازمة لجعل الإنتخابات قانونية حرّة ونزيهة، وهم يريدون الإشراف على الإنتخابات لتكرير ممارسات اغتصاب إرادتكم”.

واعتبر جاب الله بأن مسعى هؤلاء هو التحضير لاستمرارهم في السلطة، مدة زمنية لا يعلمها إلاّ الله تعالى.