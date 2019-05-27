جاب الله يدعو إلى إلغاء حكم الإعدام في حق العلماء المعتقلين بالسعودية

دعا رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله، السلطات السعودية الغاء حكم الإعدام في حق سلمان العودة، وعوض القرني، وعلي العمري.

وندد رئيس الحزب في بيان له نشره على صفحته الرسمية “فايسبوك” على هذا القرار، معتبرا أن قرار كهذا في حق علماء

الأمة قرار جائرا.

مؤكدا أن العلماء الدعاة كرّسوا حياتهم لخدمة دينهم وقومهم وأمتهم بإعتدال ووسطية من خلال كتاباتهم ومحاضراتهم.

وعلّق جاب الله قائلا “ورأينا من واجبنا أن نندد بهذا القرار، ونضم صوتنا للمطالبين بإلغائه وإطلاق سراحهم وسراح

جميع معتقلي الرأي في سجون المملكة، اعتقادا منّا أنّ حريّة الرأي من أعظم الحريات التي اهتم بها الإسلام

واهتم بها الفقه الدستوري الحديث”.

مشيرا في ذات السياق أنه لو تم تنفيذ حكم الإعدام في حق الثلاثة لا يرضاها أي مسلم وأي كان، حيث قال “مهما تكن

الدواعي لهذه الأحكام القاسية فإن المسلمين في الجزائر والعالم لا يرضون لحكومة الحرمين الشريفين أن يسجل عليها

التاريخ قتل العلماء أو سجنهم، لأنّها لا تعدم بإعدام هؤلاء أشخاصا، وإنما تقضي على بعض دعاة الإسلام، وتسكت أصواتا

من أصواته، وتطمس بعض مفاخره التي زينت المملكة وشعبها عقودًا من الزمن لدى الكثير من المسلمين في العالم” .