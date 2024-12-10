جاراف السنغالي يحاول توريط أنصار اتحاد العاصمة !

أصدر نادي جاراف السنغالي، بيانا غريبا، يسرد فيه وقائع أحداث ملعب “عبد الله واد”، في محاولة يائسة لتشويه صورة أنصار اتحاد العاصمة، بعد الاعتداءات الجبانة التي تعرضوا لها الأحد الماضي، رفقة لاعبي الفريق.

وقالت إدارة الفريق السنغالي، إنّ أنصار الاتحاد لم يحترموا التنظيمات التي تنص عليها “الكاف” في المنافسات القارية. مشيرة إلى أن مسؤولي الملعب وضعوا تسهيلات كبيرة أمام “المسامعية”.

قبل أن تؤكد بأن أنصار اتحاد العاصمة، افتعلوا المشاكل منذ صافرة البداية. من خلال رفع لافتات عملاقة واشعال “الفيميجان” التي كانت مخبأة باحكام في العكازات الطبية.

وواصلت إدارة جاراف، الافتراء على أنصار الاتحاد، أملا في تفادي عقوبات “الكاف”. التي فتحت تحقيقا في تلك الأحداث، مبرزة بأن “أبناء سوسطارة” تحدوا رجال الأمن وظلوا يشتمونهم طيلة تواجدهم في ملعب المباراة.

يأتي هذا في الوقت التي انتشرت فيه فيديوهات وصور، توثق الاعتداءات الجبانة التي راح ضحيتها أنصار ولاعبي الاتحاد في مدينة “داكار” السنغالية، بمناسبة لقاء الجولة الـ 2 من مجموعات كأس الكونفيدرالية. والتي دفعت بالاتحاد الافريقي للتحقيق في القضية.