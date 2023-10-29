جازي الجزائر تصل لـ15.3 مليون مشترك وتربح 12.3 مليار دينار

أعلنت جازي عن النتائج التشغيلية في نهاية الربع الثالث من عام 2023 والتي تميزت بنمو برقمين وزيادة معتبرة في استثماراتها.

وحسب بيان للشركة، سجلت جازي في نفس الفترة، قاعدة الزبائن 600 ألف زبون جديد لتصل إلى أكثر من 15.3 مليون زبون. كما بلغت أرباحها قبل اقتطاع الفوائد والضرائب وتسديد الديون 12.3 مليار دينار.

وسجلت جازي في الربع الثالث من عام 2023 رقم اعمال بقيمة 26.5 مليار دينار. وهو ما يمثل زيادة بنسبة 11.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

ويؤكد هذا النمو المستمر منذ أكثر من عام على الثقة الدائمة لزبائن الشركة وشركاءها في الخدمات المبتكرة. والحلول التكنولوجية والعروض التجارية الجذابة التي توفرها لهم.

كما استثمرت جازي بكثافة في الأشهر التسعة الأولى من العام بما قيمته 19.5 مليار دينار. منها أكثر من 5.7 مليار دينار استثمرت في الربع الثالث فقط.

وقد تم تخصيص هذه الاستثمارات بشكل أساسي لنشر وتحسين التغطية بشبكة الجيل الرابع. وزيادة سعة الشبكة بشكل عام تلبية لاحتياجات المستخدمين المتزايدة لاسيما من الإنترنت.

أرباح جيزي بلغت 12.3 مليار دينار

وبلغت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب وتسديد الديون 12.3 مليار دينار، مسجلة زيادة بنسبة 12.9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

كما أن هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب وتسديد الديون البالغ 46.5%. يعكس التسيير الأمثل لموارد الشركة من أجل ضمان ربحية مستدامة.

جازي تصل لـ15.3 مليون زبون بالجزائر

وفي نهاية الربع الثالث سجلت قاعدة الزبائن 600 ألف زبون جديد لتصل إلى أكثر من 15.3 مليون زبون. بزيادة قدرها 3.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

ويعكس هذا التوسع مدى ثقة الجزائريات والجزائريين في جودة خدمات الشركة.

وفاءً لالتزاماتها كشركة مواطنة، أطلقت جازي بمناسبة موسم حج 2023 عرضا متميزا من اجل مرافقة حجاج بيت الله الحرام. من خلال اهدائهم رصيدا مجانيا بقيمة 300 دقيقة مكالمات نحو شبكة جازي. مما يبقيهم على اتصال دائم مع اهاليهم في ارض الوطن.

كما كانت جازي في الموعد مع الدخول المدرسي من خلال تنظيم عملية تضامنية في إطار حملة ” امشي من أجل المدرسة”. بالتنسيق مع الكشافة الإسلامية الجزائرية. حيث وزعت خلالها حقائب وأدوات مدرسية في جميع ولايات الوطن.