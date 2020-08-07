“جازي” يخصّص 100 مليون دج خلال الثلاثي الثاني من 2020 لمكافحة “كورونا”

كشف متعامل الهاتف النقّال “جازي” عن تخصيص مساعدة قدرها 100 مليون دج خلال الثلاثي الثاني من 2020 في إطار دعم جهود مكافحة تفشي وباء “كورونا” في البلاد.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن بيان للمؤسسة، أمس الخميس، فقد استثمار هذه القيمة المالية خاصة، في شراء التجهيزات الطبية ومساعدة المعوّزين وكل ما يدخل في إطار جهود القضاء على عدوى “كورونا”.

وأوضح بيان المؤسسة بأن خدماتها تواصلت خلال الثلاثي الثاني من 2020 بفضل “تكيّف سريع” أمام الجائحة من أجل الحفاظ على سلامة العمال والزبائن.

وفي هذا الإطار، تم وضع أغلب العمل في نظام العمل عن بعد وتعزيز إجراءات الوقاية لعمال الميدان وتحديث التطبيق الرسمي “جازي-آب” الذي مكّن من تسريع الدفع عن طريق خدمة التحميل وتجنيب الزبائن عناء التنقل.

هذا وأفاد بيان “جازي” بأن المؤسسة استثمرت 3.1 مليار دج خلال الثلاثي الثاني من 2020 في شبكتها، أي بزيادة قدرت بـ 68 بالمئة مقارنة بالثلاثي السابق.