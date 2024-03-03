جاست ايمو.. 300 عامل و65 مضخة في حي عدل المتضرر

شكل فرع عدل للتسيير العقاري، خلية ازمة، بعد التقلبات الجوية التي عرفتها ولايات الوطن لا سيما. ولاية جيجل.

كنا اوضح، المدير العام للمدير العام للتسيير العقاري، جلال الدين دحماني، في تصريح خص به النهار “اون لاين” أن الخلية تشكلت من أجل دراسة و متابعة وإيجاد سبل التدخل السريع. في حي 1200 مسكن بجيجل المعروف بالكيلوماتر الخامس. والذي عرف تضررات كبيرة جراء التقلبات الجوية الاخيرة التي شهدتها المنطقة.

وأشار دحماني، إلى الفرع قام بتجنيد مختلف التجهيزات المادية و البشرية وتوفير الإمكانيات اللازمة من أجل التدخل السريع والفعال. حيث إنطلقت قافلة من مختلف الفروع الجهوية. من مختلف ربوع الوطن عشية يوم الخميس تمثلت في 300 عامل و16شاحنة هيدروليكية و10 شاحنات. إضافة الى 65 مضخة مياه.

وشملت العملية ضخ المياه على مستوى الأقبية بجميع العمارات الموجودة بالحي. إضافة الى تنظيف الأجزاء المشتركة الخاصة بالحي. والطرقات الأولية والثانوية، المجمعات المدرسية. الموجودة بالحي خصوصا وتزامنها مع فترة الإمتحانات.

واضاف دحماني، أن المؤسسة جاهزة في اي لحظة احتمالا لحدوث. أي مشكل في جميع الولايات حين يتطلب الأمر ذلك. خصوصا مع التقلبات الجوية التي تعرفها ولايات الوطن.