“جاسيندا أرديرن” تكشف موعد إعلان التقرير النهائي لـ”مذبحة المسجدين”

قالت رئيسة الحكومة النيوزيلندية، اليوم الاثنين، أن موعد الكشف عن التقرير النهائي لمذبحة المسجدين سيرفع للحكومة بحلول العاشر من ديسمبر القادم.

وذلك من قبل لجنة التحقيق الملكية المكلفة بالتحقيق في الحادثة، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

وأوضحت جاسيندا أرديرن أنَّ التحقيق سيبحث في أنشطة المسلح الذي قام بالهجومين، واستخدم وسائل التواصل الاجتماعي.

بالإضافة إلى تقصي ما إذا كان هناك تحديد غير ملائم للأولويات، في موارد الدولة لمكافحة الإرهاب.

مشيرة إلى أن المسلح لم يكن على قوائم المتابعة في نيوزيلندا أو أستراليا.

ووجَّهت المحكمة إلى منفِّذ الهجوم الإرهابي وهو مواطن أسترالي، 50 اتهامًا بالقتل العمد، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة في جوان المقبل.

وكان قاضٍ في نيوزلندا، قرَّر يوم الجمعة المنصرم، إخضاع مرتكب المذبحة للفحص نفسي، للتأكُّد ما اذا كان مؤهلا للخضوع للمحاكمة أو مجنونًا.