جالو: “التحقت بالشباب لتسجيل الأهداف والذهاب بعيدا في الشامبينز ليغ”

رفع الوافد الجديد على تشكيلة شباب بلوزداد، الغامبي لمين جالو، التحدي ووعد أنصار النادي بتسجيل الكثير من الأهداف في الموسم الجديد.

وفي تصريحات خص بها الصفحة الرسمية للشباب، من تربص الفريق بتونس قال جالو: “فريق بلوزداد الكبير يملك سمعة واسعة في الجزائر وحتى على المستوى الافريقي.”

مضيفا: “سعيد باللعب في هذا الفريق.. أنا مهاجم والتحقت لتقديم الإضافة وتسجيل الكثير من الأهداف”

وختم اللاعب الغامبي: “أريد المساهمة في نجاح الفريق وتحقيق نتائج جيدة والذهاب بعيدا في رابطة أبطال إفريقيا”.