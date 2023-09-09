جالو: “نريد تجاوز ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا”

أكد المهاجم الغامبي، لمين جالو، عزمه على استغلال تجربته في البطولات الأوروبية، من أجل مساعدة شباب بلوزداد، على التألق قاريا.

وفي تصريحات خص بها الصفحة الرسمية للشباب، قال جالو: “الآن الهدف هو رابطة أبطال إفريقيا، إنها بطولة كبيرة، لذا أعتقد أن الرئيس والمدرب وكل الفريق جاهزون لذلك.”

وواصل ذات المتحدث: “نحن مستعدون لكل شيء إن شاء الله، نريد أن نذهب بعيدا في هذه البطولة.. لدينا مجموعة جيدة جدا، أتيت إلى هنا لكي اقدم الكثير في دوري أبطال إفريقيا.”

كما أبرز جالو، بأنه تعرف على تاريخ الفريق الذي يصل دائما إلى ربع النهائي في هذه البطولة، وختم: “لقد جلبنا لاعبين ذوي خبرة، تجربتي في أوروبا ستساعدني أيضا على تقديم الإضافة للفريق، ونريد تجاوز ربع النهائي”.