جاليت :”رغم السفرية المتعبة سنعمل على العودة بالنقاط الثلاث”

كشف مصطفى جاليت مساعد مدرب شبيبة الساورة أن سفرية كوت ديفوار كانت متعبة وشاقة جدا قبل تنشيط مباراة غانوا غد على الساعة الرابعة.

وقال جاليت في تصريح للإذاعة الوطنية، اليوم الجمعة :”السفرية كانت متعبة، لكننا سنقوم ما في وسعنا من اجل العوة بالنقاط الثلاث”.

وأضاف “عاينا المنافس جيدا وسندرسه مجددا في كوت ديفوار، ومن جانبنا سنحضر جيّدا في الفترة الحالية من اجل الفوز بالمباراة و العودة الى وهران لحسم التأهل”.

كما اردف جاليت “البداية ان شاء الله كانت في صالحنا، وان شاء الله سنؤكد على قوتنا”.

و ختم :” طالبنا من اللاعبين بنسيان مباريات البطولة و التفكير جيّدا في المنافسة الافريقية”.