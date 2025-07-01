جامعة التكوين المتواصل تطلق أول منصة رقمية وطنية للمقاولاتية الجامعية عن بُعد

أعلنت جامعة التكوين المتواصل “ديدوش مراد”، الإثنين بالجزائر العاصمة، عن إطلاق أول منصة رقمية وطنية للمقاولاتية الجامعية عن بُعد، بالتعاون مع الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، حسب ما أفاد به بيان للجامعة.

وأكد مدير جامعة التكوين المتواصل، يحيى جعفري، أن إطلاق هذه المنصة، التي توفر فضاءات رقمية لتوجيه الطلبة. يعكس إرادة قوية في تفعيل التحول الرقمي داخل الجامعة، وخدمة الطلبة من خلال تقديم أدوات ذكية للمرافقة عن بُعد.

مضيفا أن هذه الخطوة تأتي استجابة لتحديات المرحلة الراهنة، حيث تهدف هذه المنصة الرقمية. إلى دعم المشاريع المبتكرة للطلبة الجامعيين عبر بيئة رقمية تفاعلية تسهّل الانتقال من الفكرة إلى المشروع. مشيدًا بالشراكة مع الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، التي تُعد نموذجًا فعالًا للتكامل بين القطاع الأكاديمي ومؤسسات الدعم.

من جهته، أوضح ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أحمد مير، أن هذه المبادرة تندرج ضمن التوجه العام. لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الرامي إلى تفعيل منظومة المقاولاتية في الوسط الجامعي. وتوفير فضاءات رقمية تساهم في توجيه ومرافقة الطلبة نحو مشاريع واعدة.

وفي نفس السياق، أوضحت ممثلة وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ساندرا صايبي. أن مثل هذه المشاريع تندرج ضمن رؤية وزارة اقتصاد المعرفة الرامية إلى المساهمة في جعل الجامعة الجزائرية فضاءً لتوليد الأفكار الريادية والمبادرات المبتكرة، يضيف البيان.

بدوره، اعتبر المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، بلال عشاشة، أن هذه المنصة تُعد مكسبًا حقيقيًا. يتيح للطلبة والمتكوّنين التفاعل مع محتوى متنوع وخدمات رقمية متخصصة، ما يعزز من فرص نجاحهم في مسار إنشاء مؤسساتهم الخاصة.

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