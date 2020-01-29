جامعة الدول العربية ترد على دعوة فلسطين

ردت جامعة الدولة العربية على دعوة فلسطين أمس بالتدخل لعقد إجتماع طارئ لبحث سبل مواجهة ما يسمى بصفقة القرن.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء في تصريح نشرته الجامعة عبر موقعها الرسمي، “أن تحقيق السلام العادل والدائم مرهون بإرادة الطرفين وليس بإرادة طرف دون آخر”.

وأضاف “خطة السلام التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي تعكس رؤية أمريكية غبر ملزمة”.

وأكد أبو الغيط “أننا نعكف على دراسة الرؤية الأمريكية بشكل مدقق”. وأضاف “نحن منفتحون على أي جهد جاد يبذل من أجل تحقيق السلام”.

وأشار “القراءة الأولية من خلال الإعلان تشير إلى إهدار كبير لحقوق الفلسطينيين المشروعة في أرضهم”.