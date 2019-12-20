جامعة الدول العربية تستنكر إفتتاح البرازيل لمركز تجاري بالقدس تابع لسفارتها بإسرائيل

أعربت جامعة الدول العربية عن إستيائها وتذمرها الشديدين بعد إعلان البرازيل عن إفتتاح مركز تجاري بالقدس تابع لسفارتها بإسرائيل.

وحسب بيان للجامعة، فقد عقد مجلس الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إجتماع، يوم أمس، بحضور المندوبين الدائمين.

وكذا بقيادة المندوب الدائم لجمهورية العراق أحمد نايف لمناقشة سبُل إيقاف تجاوزات جمهورية البرازيل التي أعلنت عن إفتتاحها لمركز تجاري بالقدس تابع لسفارتها لدى الكيان الصهيوني.

وأضاف البيان، أن الأمين العام للجامعة العربية كان قد وجّه إنتقادات لوزير خارجية البرازيل في نوفمبر المنصرم، مبديا إستيائه الشديد على إعلان بلاده بفتح مركز تجاري بالقدس.

وأكد الأمين العام، أن هذه الخطوة مخالفة للشرعية الدولية وستؤثر سلبا على العلاقات العربية البرازيلية.

كما طالبه في نفس الوقت بضرورة إحترام قرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980 الرافض لتغيير هوية القدس.