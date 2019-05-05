جامعة الدول العربية تطلب من هيئة الأمم تحمل كامل المسؤولية بشأن العدوان على فلسطين

طالبت جامعة الدول العربية، أمس السبت، الأمم المتحدة واللجنة الرباعية الدولية، ولجان حقوق الإنسان في العالم، بتحمل المسؤولية وتوفير

الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإلزام الكيان الإسرائيلي بوقف عدوانه على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

والذي يتنافى مع اتفاقية “جنيف*الرابعة” والتزاماته المنصوص عليها بصفته دولة قائمة بالاحتلال.

للإشارة، يشهد عدوان الإحتلال تزايدا في اليومين الأخيرين نتيجة قصف طائرات الإحتلال لعدة أماكن بقطاع غزة ومناطق مجاورة لها.

مخلّفة بذلك سقوط سقوط 9 شهداء والمئات من الجرحى.