جامعة الشلف: إعفاء الأساتذة من إرجاع مستحقات التربص بالخارج خلال فترة الكوفيد

أكدت اليوم، مصادر مطلعة على مستوى جامعة الشهيدة حسيبة بن بوعلي بالشلف، بأن الأساتذة والموظفين غير ملزمين بإرجاع مبلغ تذكرة التربصات بالخارج خلال فترة الكوفيد من مزانية 2019، و تأتي هذه الخطوة بعد توصل إدارة الجامعة إلى إتفاق مع مكتب التنسيق الولائي لعمال جامعة الشلف المنضوي تحت لواء الإتحادية الوطنية التعليم العالي والبحث العلمي.

في ذات السياق، أشارت ذات المصادر إلى أن الجلسة الثنائية التي جمعت الطرفين تحت إشراف مدير الجامعة لخضر قرين، قد ناقشت عدة إنشغالات على رأسها محتوى التعليمة 82 / 2022 الخاصة بالتربصات بالخارج من ميزانية 2019 فضلا عن ملف السكن.

وبعد عرض جدول الأعمال ومناقشته، تم الإتفاق على إعفاء الأساتذة والموظفين من إرجاع منحة تذكرة التربصات بالخارج خلال فترة الكوفيد، أما فيما يخص منحة التربص والتكوين بالخارج فقد تم إسناد القرار إلى المجالس العلمية الكليات لدراسة الملفات حالة بحالة.

في وقت أكد مدير الجامعة لخضر قرين، على السعي لدى السلطات الوصية لدراسة إمكانية الحصول على رخصة إستثنائية لتمديد آجال إستهلاك المنحة غير المستهلكة بسبب الكوفيد خلال السنة الجارية.

أما فيما يخص ملف السكن 120 LPA و 26 مسكن وظيفي، فقد تمت الإشارة إلى مراسلة السلطات الولائية للحصول على توضيحات حول هذا الملف، إلا أن إدارة الجامعة لم تتلقي أي رد إلى حد الساعة، الحالة التي تتطلب تدخل رئيس الجامعة لدى أصحاب القرار لأجل التكفل بهذا الإنشغال في أقرب الآجال.

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تمكنت عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، من توقيف 3 أشخاص تورطوا في عملية إقتحام وسرقة محل لبيع وتصليح العجلات ببلدية سنجاس.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت بناءا على شكوى تقدم بها صاحب المحل ضد مجهولين بعد تعرض محله للسرقة. حيث تفاجأ باختفاء آلتين لفتح براغي العجلات وقارورة غاز البوتان متوسطة الحجم.

وبعد التحقيق والتحري في القضية الحال من خلال تنشيط عنصر الإستعلام. تم تحديد هوية المشتبه فيهم الذين قاموا بسرقة الأغراض و نقلها إلى مدينة الشلف. وبيعها لصاحب مستودع مخصص لطلاء السيارات بحي بن سونة.

كما أوضح البيان، أن مصالح الدرك الوطني تنقلت إلى المستودع، أين تم العثور على المسروقات واسترجاعها مع عرضها على صاحب العمل الذي تعرف عليها و أكد بأنها ملكه.يتم إنجاز ملفات جزائية ضد الأشخاص الموقوفين في إنتظار إحالتهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف.

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