جامعة الشلف: مخبر FABLAB يفتك الجائزة الثانية في الأسبوع العلمي الوطني

تمكنت جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف ممثلة في مخبر FABLAB عن مشروعه الموسوم بعصا ذكية متصلة بتطبيق على هاتف نقال للمكفوفين على إفتكاك الجائزة الثانية وطنيا في فعاليات الأسبوع العلمي الوطني حول الرقمنة وتطبيقاتها، المنظم من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من 17 الى 20 ماي 2021 بكلية الطب جامعة الجزائر1 بن يوسف بن خدة.

ويعكس المشروع الذي تقدم به الطالبان جعفر ضياء وحمداوي فتحي الدينامية العلمية التي يعرفها المخبر الذي يعود تأسيسه إلى عام 2018، وتميز الأبحاث التي يديرها، حيث شارك هذا المخبر بمشروع آخر الموسوم “المزرعة الذكية smart firme” للطالبتين عدالة كوثر نسيمة وعلي بروجة كوثر.

ويعتبر مخبر FabLab، المتواجد على مستوى كلية العلوم الدقيقة ورشة علمية واعدة وإحدى أهم الإرهاصات الأساس لمشروع أول حاضنة أعمال بالولاية، التي من شأنها تجسيد أفكار ومشاريع المبتكرة من مذكرات تخرج طلبة الطور الأول والثاني وأطروحات الدكتوراه أو مقترحات مشاريع خارج اطار المذكرات والاطروحات .وقد عمل المخبر على تطوير مجموعة من المشاريع ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتطورة.

وفي سياق متصل لفت مدير المخبر الأستاذ منير الطاهر عباس الأنظار إلى الطاقات والمواهب الكبيرة المتواجدة لدى مجموعة الطلبة في طوري الماستر والدكتوراه، حيث يرعى المخبر بإمكانياته المتواضعة بحوثهم في المجالات السابقة الذكر، الإعلام الآلي والإلكترونيك والميكانكي، على أمل أن تتوّج بعد تخرجهم بتجسيد هذه المشاريع الطموحة والنوعية.