جامعة باب الزوار تسمح لطلبتها بالغياب لهذا السبب..

أمر مدير جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين، بالعاصمة، بعدم احتساب غيابات الطلبة ابتداءً من 28 أكتوبر إلى غاية 31 من الشهر نفسه.

وحسب تعليمة من مدير الجامعة إلى عمداء الكليات. فإن هذا القرار جاء بسبب غلق الطريق السريع الشرقي المحاذي لجامع الجزائر ومنتزه الصابلات. في إطار التحضير وتنظيم الاستعراض العسكري، إحياءً للذكرى السبعين لاندلاع ثورة أول نوفمبر المجيدة.

وفي هذا السياق، أمر مدير الجامعة الأساتذة بعدم احتساب غيابات الطلبة من اليوم الاثنين 28 أكتوبر. إلى غاية يوم الخميس المقبل.

كما دعا مدير الجامعة الأساتدة إلى اعتماد نمط التدريس عن بعد خلال هذه الأيام.