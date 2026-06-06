جامعة تومسك الروسية.. صرح علمي في التكنولوجيا الحديثة ووجهة أكاديمية للطلبة الدوليين

تُعدّ جامعة تومسك المعروفة اختصارًا بـTSU واحدة من أعرق الجامعات الروسية وأكثرها تميزًا حيث تقع الجامعة في مدينة تومسك بمنطقة سيبيريا وفي قلب هذه المدينة تبرز جامعة تومسك كواحدة من أبرز الجامعات المتخصصة في التكنولوجيا والهندسة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات والروبوتات والذكاء الاصطناعي.

حيث اكتسبت سمعة أكاديمية بفضل اعتمادها على التعليم التطبيقي والمشاريع العملية التي تتيح للطلبة اكتساب خبرات مهنية منذ السنوات الأولى للدراسة بحيث نجحت خلال السنوات الأخيرة في استقطاب آلاف الطلبة الدوليين من مختلف أنحاء العالم

تومسك.. مدينة بمناخ بارد وبعمارات تاريخية خشبية مزخرفة

استغرق سفرنا بالطائرة بين موسكو وتومسك نحو 5 ساعات تقريبًا حيث وصلنا في حدود الساعة السابعة صباحا إلى مطار تومسك أين درجات الحرارة كانت لا تتجاوز 4 درجات مئوية، هذه المدينة التي تقع في الجزء الجنوبي الغربي من سيبيريا تتميز بمناخ بارد حيث يكون الشتاء فيها طويل وشديد البرودة أين تنخفض درجات الحرارة إلى 40 درجة تحت الصفر في الشتاء ورغم ذلك تستقطب أعدادا كبيرة من الطلبة الدوليين للدراسة في جامعة تومسك أين تستقبل سنوياً الآلاف من الطلاب من مختلف دول آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط وحتى أوروبا، هذه المدينة التي تتميز بالعمارات الخشبية التاريخية المزخرفة وبألوان مختلفة يبلغ عدد سكانها قرابة 600 ألف نسمة إذ يُشكّل الطلاب أكثر من 15% من سكانها وقد ساهم هذا التجمع الاستثنائي للشباب في خلق بيئة ديناميكية ومنفتحة وغنية بالمعرفة

جامعة تومسك.. طراز معماري كلاسيكي عريق ومكتبة بآلاف المراجع العلمية

رحلتنا إلى جامعة تومسك انطلقت من المبنى الرئيسي وبمجرد دخولك الحرم الجامعي يلفت انتباهك الطراز المعماري الكلاسيكي الجميل الذي يعكس تاريخ الجامعة الممتد لأكثر من قرن حيث تحيط بالمبنى مساحات خضراء واسعة وحدائق تمنح المكان أجواءً هادئة تساعد على الدراسة، جولتنا تواصلت بالدخول إلى المكتبة التي تعتبر من المعالم التاريخية البارزة في الجامعة وهي اليوم من أهم رموز الجامعة حيث توفر آلاف الكتب والمراجع العلمية للطلاب والباحثين حيث أكدت ممثلة عن الجامعة التي رافقتنا خلال زيارة مرافق عديدة بأن هذه المؤسسة التعليمية وعلى مدار أكثر من قرن من الزمن استطاعت أن تبني سمعة أكاديمية عالمية بفضل برامجها التعليمية المتطورة ومراكزها البحثية المتخصصة التي تواكب أحدث التطورات التكنولوجية وأضافت ذات المتحدثة بأن الجامعة تضم مساحات عمل مشتركة، ومراكز ثقافية والعديد من المرافق الرياضية حيث يساعد هذا التنظيم على خلق مجتمع طلابي حقيقي، حيث يحتل التبادل والإبداع والابتكار مكانة بارزة

جامعة تومسك.. وجهة أكاديمية للطلبة الدوليين

“أرتوم ريكون” نائب عميد جامعة تومسك مكلف بالشؤون الأكاديمية والتعاون الدولي في حديثه لـ”النهار” أكد بأن الجامعة تتميز بوجود بيئة تعليمية دولية متنوعة، حيث تستقبل طلبة من عديد دول العالم حيث يشكل الطلاب الأجانب ما يقارب 18 إلى 20 بالمائة من إجمالي عدد الدارسين فيها ومن أبرز عوامل الجذب التي تجعل جامعة توسك خيارًا مفضلًا للطلبة الدوليين انخفاض تكاليف الدراسة والمعيشة، مع الحفاظ على مستوى أكاديمي متقدم في التخصصات التقنية الحديثة، حيث تُعرف جامعة توسك بأنها من أوائل الجامعات الروسية التي اعتمدت نموذج ريادة الأعمال والابتكار ضمن العملية التعليمية، كما أضاف نائب عميد جامعة تومسك “أرتوم ريكون” بأن الجامعة شهدت خلال السنوات الماضية تزايدًا في أعداد الطلبة القادمين من الدول العربية والإفريقية

جامعة تومسك… صرح علمي رائد في الهندسة الإلكترونية، الروبوتات والأنظمة الذكية

ما يميز جامعة تومسك برامجها الدراسية في الهندسة الإلكترونية، حيث توفر للطلبة تكوينًا علميًا وعمليًا متقدمًا في تصميم الأنظمة الإلكترونية والدوائر الذكية وأجهزة الاستشعار الحديثة، وتقنيات الميكروإلكترونيات، كما أصبحت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أهم التخصصات التي تستثمر فيها الجامعة وتقدم برامج أكاديمية حديثة في تطوير البرمجيات، وأمن المعلومات، والحوسبة السحابية، والشبكات الذكية، وأنظمة الاتصالات الرقمية، وتولي جامعة تومسك اهتمامًا خاصًا بمجال الروبوتات، الذي يشهد نموًا متسارعًا على المستوى العالمي

وفي ظل التنافس المتزايد بين الجامعات العالمية لاستقطاب الطلبة الدوليين تسعى جامعة تومسك إلى تعزيز مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات الدراسية في روسيا، خاصة للمهتمين بالتخصصات الهندسية والتكنولوجية الحديثة، مستفيدة من جودة التعليم، والتكاليف المناسبة والبيئة الأكاديمية متعددة الثقافات