جامعة حاجي بيرام والي بأنقرة تنظم محاضرة حول العلاقات الجزائرية-التركية

الوطني
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جامعة حاجي بيرام والي بأنقرة تنظم محاضرة حول العلاقات الجزائرية-التركية
بقلم نسرين محفوف

نظمت جامعة “حاجي بيرام والي” الكائنة بأنقرة يوم الثلاثاء، محاضرة تحت عنوان “العلاقات الجزائرية-التركية”، في إطار سلسلة محاضراتها حول إفريقيا.

وبهذه المناسبة ألقى السفير مراد عجابي كلمة استعرض فيها تاريخ وآفاق العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في شتى الميادين.

بما في ذلك التعاون في المجال الأكاديمي وبرامج التبادل الطلابي.

وأشارت الدكتورة سونا أغيلدارا عميدة كلية الآداب أن برنامجا يشمل سلسلة من الأفلام الوثائقية حول الدول الإفريقية بما فيها الجزائر.

وأفادت الدكتورة سونا أغيلدارا، أن هذا الفيلم قيد الانجاز وسيتم تجسيده بعد نهاية الجائحة.


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