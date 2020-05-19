جامعة قطر تخصص منحا دراسية للجالية الجزائرية للسنة الدراسية 2020 /2021

أعلنت سفارة الجزائر لدى دولة قطر، بأن جامعة قطر قد خصصت منحا دراسية للعام الأكاديمي 2020/2021، للجالية الجزائرية المقيمة هناك.

وحسب بيان للسفارة، فإن ذلك من أجل الإلتحاق بكليات الجامعة وتخصصاتها المختلفة بحسب نسب القبول التي تحددها كل كلية وفقا لقدراتها الإستعابية.

وأضاف البيان، أنه سيتم الحصول على المنحة على أساس تنافسي وستختار الجامعة الطلبة الأحق من المرشحين، مضيفة أنه على الراغبين في الإلتحاق والحصول على منحة تعبئة طلب الإلتحاق عبر الموقع الإلكتروني لجامعة قطر .

وأضاف ذات البيان، بأن الجامعة أقرت بأن آخر أجل لعملية التقديم للجامعة للفصل الدراسي خريف 2020 سيكون يوم الثلاثاء 9 جوان 2020.