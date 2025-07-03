جامعة وهران: تخرج الدفعة الأولى من حاملي الليسانس المهنية في إدارة وحدات الإنتاج برعاية “ستيلانتيس”

تخرّجت الدفعة الأولى من حاملي شهادة الليسانس المهنية في إدارة وحدات الإنتاج من جامعة العلوم والتكنولوجيا بوهران - محمد بوضياف – التي تم إطلاقها سنة 2022.

وجرت مراسم الاحتفال لتخرّج الدفعة بجامعة العلوم والتكنولوجيا بوهران – محمد بوضياف -، بحضور الرئيس المدير العام لشركة “ستيلانتيس الجزائر”، راعي هذه الدفعة الأولى.

هذا البرنامج تم إعداده من طرف معهد العلوم والتقنيات التطبيقية التابع للجامعة بالشراكة مع مجمع “ستيلانتيس”. وصمّم لتلبية احتياجات القطاع الصناعي من الكفاءات في مجال الإدارة. وتم تدعيمه، سنة 2024، بإطلاق أول ماستر بالتناوب في الجزائر في تخصص إدارة وحدات الإنتاج.

ويجسد هذا البرنامج رؤية جديدة للتعليم العالي في الجزائر، قائمة على التناوب بين التكوين الأكاديمي النظري والتكوين المهني الميداني داخل مصنع فيات بطفراوي.

من جهته اشار الرئيس المدير العام لمجمع ستيلانتيس ان هذة المحطة واعتبرها تجسيدا فعليا للشراكة الفعّالة بين القطاع الجامعي و الصناعي.

وأضاف ان هذه البرامج تعكس التزام مجمع ستيلانتيس بالمساهمة في تطوير قاعدة من الكفاءات المحلية، تواكب متطلبات قطاع صناعة السيارات.