جامعتان سويسريتان تفكران في الحد من استيعاب الطلاب الدوليين

ذكرت تقارير إعلامية محلية أن اثنين من المعاهد الفيدرالية للتكنولوجيا في زيورخ ولوزان. يدرسان وقف تجنيد الطلاب الدوليين بالإضافة إلى تغيير قواعد القبول.

ومن المتوقع أن يطرح مجلس ETH، وهو اتحاد يتألف من المعهد الفدرالي السويسري للتكنولوجيا في لوزان. (EPFL) و ETH Zürich، مسألة قبول الطلاب الدوليين في هاتين المؤسستين، وقد يتم أيضًا تقديم شرط جديد للصف .

وهذا يعني أنه قد يُطلب من الطلاب الدوليين الراغبين في التقدم إلى هذه المعاهد الفيدرالية للتكنولوجيا. الحصول على متوسط درجة معينة حتى يكونوا مؤهلين للتسجيل.

وفقًا لتصنيفات الجامعات السنوية، تعد ETH Zürich و EPFL Lausanne من بين أفضل الجامعات في سويسرا للطلاب الدوليين.

وصرح جيان أندري كاسوت، رئيس الاتصالات في مجلس ETH، لـ NZZ am Sonntag. “سيتعين على مجلس ETH مناقشة شروط القبول للطلاب الأجانب”.

ومن المتوقع عقد الاجتماع بشأن هذه المسألة يومي 8 و 9 مارس، ويخطط المجلس لإشراك عدة مجموعات في المحادثات.

في أعقاب خطط الحكومة السويسرية لإجراء تخفيضات في ميزانيتها لعام 2024 والتي ستطبق على قطاعات مختلفة. بما في ذلك التعليم، قال كاسوت إنه من المهم اتخاذ تدابير. إذا كانت الجامعات تريد الحفاظ على الجودة مع المزيد من الطلاب وميزانية أقل.

وتشتهر الجامعات السويسرية بتميزها الأكاديمي وعلمها وسمعتها، وتثبت أنها تحظى بشعبية كبيرة بين الطلاب الدوليين.

وتم تصنيف سويسرا مؤخرًا على أنها أكثر الدول الأوروبية أمانًا. ويمكن أن تكون عاملاً رئيسيًا يؤثر على قرار الطلاب للدراسة في سويسرا.

تُظهر البيانات الصادرة عن المكتب الفدرالي للإحصاء السويسري (FS0) أن عدد الطلاب في الجامعات والكليات السويسرية قد تضاعف منذ الألفينيات.

وتظهر أرقام FSO أنه في جامعات تعليم المعلمين (UTE) ، بلغ إجمالي عدد الطلاب في العام الدراسي 2021/22 23497 طالبًا دوليًا بنسبة 10.5 في المائة.

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