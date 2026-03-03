جامع الجزائر يفتتح الزيارات الليلية للجمهور

في إطار البرنامج الثّقافيّ الذي سطرته عمادة جامع الجزائر، بمناسبة شهر رمضان لعام 1447هـ، انطلقت، يوم الأحد، أولى الزّيارات الليلية لمتحف الحضارة الإسلامية في الجزائر، بغرض تمكين الجمهور من الاطلاع على مكوّنات التراث الفني الإسلامي.

أوضح مدير المتحف، خالد صابر شريف، أن اليوم الأول شهد استقبال مئة وأربعة عشر زائرا من مختلف الشرائح والأعمار، طافوا بأجنحة العرض الموزعة، من الطّابق الرّابع. وصولا إلى الطابق الثاني عشر في مستوى المنارة، حيث اطلعوا على نفائس الفنون الإسلامية المودعة في هذا الصرح الحضاري.

وأكد أن الزيارة جرت في ظروف تنظيمية محكمة، مشيرا إلى الإقبال المتزايد الذي تشهده المنصة الرّقمية المخصصة للحجز من قبل المواطنين الراغبين في زيارة المتحف، واكتشاف محتوياته.

وتضمن برنامج الزيارة جولة في عدة معارض فنية متخصصة، شملت معرض”منارات الخط” للفنّان نور الدّين كور. ومعرض “روح الزّخرفة بين الشّكل والمعنى” للفنّان مصطفى أجعوط.

كما اطّلع الوافدون على معرض “بصمات الحرف” الذي يوثق المسيرة العلمية والفنية للخطاط العالمي محمد بن سعيد الشريفي، ومعرض الصور الفوتوغرافية “أنوار الإيمان” للمصور سمير جامة. بالإضافة إلى معرض “رسالة الطّين والتّاريخ عبر الأجيال” المنظم من قبل جمعية أيادي الجزائر.

وتهدف هذه المبادرة، التي ستتواصل، طيلة ليالي الشّهر المبارك، إلى تمكين الجمهور من الاطلاع على مكونات التراث الفني الإسلامي. والإسهام في تنشيط الحركة المعرفية والجمالية، في رحاب جامع الجزائر.