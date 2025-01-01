جامع الجزائر يفتتح مجلس تلاوة صحيح البخاري

افتتح جامع الجزائر، اليوم الأربعاء 1 رجب 1446ه، الموافق 1 يناير 2025م، مجلس تلاوة صحيح البخاري، إحياءً لسنّة الجزائريين مع افتتاح رجب شهر الله الحرام.

واستُهلّ المجلس بكلمة افتتاحية لعميد جامع الجزائر، الشيخ محمّد المأمون القاسمي الحسنيّ؛ ذكّر فيها بفضل شهر رجب الأصبّ، الّذي تحلّ فيه ذكرى الإسراء والمعراج.

وأشار العميد لفلسطين، أرض الإسراء والمعراج؛ “الّتي تعيش أسوأ أيام تاريخها من إبادة وتهجير وظلم، لم يعرف التّاريخ لها مثيلا”.

واستنكر سيادته هذا النّسيان الّذي أخذ يسري في الأمّة لقضيّتهم الأولى؛ وربط بين إحياء سنّة تلاوة الصّحيح، وما ترك ذلك من جذوة متّقدة في نفوس الجزائريين، حتى أيام الاستعمار الفرنسي.

وألقى البروفيسور موسى إسماعيل، رئيس المجلس العلمي لجامع الجزائر، كلمةً مركّزة بالمناسبة، لفت فيها الانتباه إلى فضل صحيح البخاري في الحفاظ على سنّة المصطفى صلّى الله عليه وسلّم؛ وذكّر بفوائد تلاوة هذا الصّحيح في الحفاظ على القيم الدينية والرّوح الوطنيّة.

وألقى البروفيسور عمار طالبي، من جانبه، كلمة بالمناسبة، سلّط فيها الضوء على الطرق الّتي وصل من خلالها صحيح البخاري إلى الجزائر؛ وسلسلة الأسانيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم.

وانطلق العلماء والدعاة، بعدها، يتلون أولى أبواب صحيح البخاري، تلاوة جماعيّة؛ على أن يستمر كلّ يوم بعد صلاتيْ الظهر والعصر، ليختتم في ليلة القدر، بإذن الله.