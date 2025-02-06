جانفي 2025 يسجل أعلى درجة حرارة على الإطلاق

أكد باحثون من الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أن شهر جانفي الماضي كان الأكثر حرارة منذ بدء تسجيل البيانات. ليستمر بذلك الإتجاه العالمي نحو درجات حرارة متطرفة.

وكشفت خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ، التابعة للإتحاد الأوروبي، في تقريرها الشهري. أن جانفي 2025. كان جزءا من سلسلة الأشهر التي شهدت درجات حرارة استثنائية. حيث سجل 18 من آخر 19 شهرًا متوسط درجة حرارة عالمي تجاوز 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.

وأوضحت البيانات أن متوسط درجة الحرارة العالمية في جانفي إرتفع بمقدار 1.75 درجة مئوية مقارنة بالفترة التي سبقت الثورة الصناعية. ما يعكس تصاعد تأثيرات تغير المناخ.

وكان علماء المناخ قد أعلنوا، في وقت سابق، أن عام 2024 كان أول عام كامل تتجاوز فيه درجات الحرارة العالمية عتبة 1.5 درجة مئوية. فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وهو ما أكدته خدمة كوبرنيكوس. مشيرة إلى أن التغير المناخي يدفع كوكب الأرض إلى مستويات حرارة غير مسبوقة في العصور الحديثة.

للإشارة، فإنه وخلال جانفي الماضي اجتاحت العاصفة “إيوين” أيرلندا والمملكة المتحدة برياح عاصفة بلغت سرعتها 183 كيلومترًا في الساعة في جالواي وسط أيرلندا. وفقًا لخدمة الأرصاد الجوية الأيرلندية، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مئات الآلاف من المنازل والشركات. وتعطيل حركة المواصلات في أنحاء واسعة من المنطقتين.

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