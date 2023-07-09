جباري ومرابط يعززان رصيد الجزائر بميداليتين ذهبيتين

تمكن البطل الجزائري عبد الجبار جباري من حصد الميدالية الذهبية في وزن أقل من 63 كلغ في منافسة الألعاب العربية الجارية وقائعها بالجزائر.

وعرفت منازلة عبد الجبار جباري تقليده بالذهب، كما كرة رئيس الإتحاد العربي للمصارعة وزير الشباب والرياضية عبد الرحمان حماد.

كما حصد البطل الجزائري عبد المالك مرابط اختصاص المصارعة الإغريقية الرومانية هو الأخر، الميدالية الذهبية. ليرفع رصيد الجزائر إلى عد د كبير من الميداليات.

إلى جانب ذلك، فاز المصارع الجزائري محمد ياسين بالميدالية الفضية بعد الفوز على منافسه الأردني.

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