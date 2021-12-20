جبهة البوليساريو تدين بشدة العنف الوحشي ضد المدنيين الصحراويين عقب فوز الجزائر بكأس العرب

أدان ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو، سيدي محمد عمار، بشدة “العنف الوحشي” الممارس من طرف قوات الاحتلال المغربي ضد المدنيين الصحراويين الذين خرجوا الى الشوارع للاحتفال بفوز الجزائر بكأس العرب.

وقد شهد أول أم السبت خروج المئات من المدنيين الصحراويين إلى الشوارع بشكل عفوي في مدينة العيون. وذلك للاحتفال بطريقة سلمية بفوز الجزائر بكأس العرب 2021. لكن القوات الأمنية المغربية التي تم نشرها، لجأت إلى عنفها الوحشي المعتاد لمنع المدنيين الصحراويين من الاحتفال بانتصار الجزائر الكروي.

وفي رسالة وجهها الى أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة دعا ذات المتحدث مجلس الأمن إلى محاسبة دولة الاحتلال المغربية على أعمالها القمعية المستمرة. وكذلك الجرائم البشعة التي ترتكبها قوات الأمن التابعة لها ضد المدنيين الصحراويين والناشطين في مجال حقوق الإنسان.

الإحتلال لم يكن ليستمر لولا تغاضي بعض أعضاء مجلس الأمن

واضاف عمار، أن دولة الاحتلال المغربية لم تكن لتستمر في احتلالها العسكري غير الشرعي لأجزاء من الصحراء الغربية وأعمالها القمعية ضد المدنيين الصحراويين لولا موقف التغاضي والتسامح من بعض الأعضاء الرئيسيين في مجلس الأمن والصمت غير المبرر للمجتمع الدولي.

وأكد ذات المتحدث على انه حان الوقت لكي تدرك الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أن فشلهم في التصدي بحزم للسياسة العدوانية والتوسعية لدولة الاحتلال المغربية يساهم في وجود وضع خطير لا يمكن استمراره لما قد يكون له من عواقب وخيمة على السلم والأمن في المنطقة بأسرها.

جبهة البوليساريو تبقى ملتزمة بالحل السلمي لإنهاء الاستعمار

وجدد عمار في الختام تاكيده بأن جبهة البوليساريو تبقى ملتزمة بالحل السلمي لإنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية. كما شدد بأن البوليزاريو لن تقبل أبدا الأمر الواقع الذي تسعى دولة المخزن إلى فرضه بالقوة في الصحراء الغربية. مضيفا أنها ستواصل استخدام جميع الوسائل المشروعة للدفاع عن الحقوق المقدسة للشعب الصحراوي وتطلعاته الوطنية في الحرية والاستقلال.

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كشف الامين العام للامم المتحدة اونطونيو غوتيريس ان هيئته تتعامل مع قضية الصحراء الغربية على أنها قضية إنهاء استعمار. كما إعتبر اونطونيو غوتيريس الصحراء الغربية “إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي ومسألة تتعلق بإنهاء الاستعمار”. وشدد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي، عادل ودائم يكفل لشعب الصحراء الغربية حقه في تقرير مصيره.

وفي التقرير الأخير لمجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في الصحراء الغربية نوه الامين العام بقرارات لجنة المسائل السياسية الخاصة بإنهاء الاستعمار. كما جدد غوتيريس بتعامل مجلس الأمن الدولي مع قضية الصحراء الغربية باعتبارها مسألة تتعلق بالسلام والأمن.

من جهة أخرى دعا الامين العام إلى ضرورة التوصل إلى حل سياسي عادل دائم يقبله الطرفان يكفل لشعب الصحراء الغربية الحق في تقرير مصيره. وأن استئناف الأعمال العدائية بين المغرب وجبهة البوليساريو يشكل انتكاسة كبيرة في المساعي الرامية إلى إيجاد حل سياسي لهذا النزاع الذي طال أمده.

وفي ذات التقرير كشف غوتيريس تدهور الحالة في الصحراء الغربية تدهورا كبيرا منذ أخر تقرير له. وواصل غوتيريس، قائلا “الآن أكثر من أي وقت مضى، بات التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم يقبله الطرفان ويكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره.”

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