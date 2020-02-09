جبهة الجزائر الجديدة مستعد للمشاركة بمقترحات في تعديل الدستور

أكد رئيس حزب جبهة الجزائر الجديدة، جمال بن عبد السلام، أمس السبت، أن حزبه سيشارك بمقترحات في مشاورات تعديل الدستور.

وقال رئيس الحزب، خلال تنظيمه لتجمع شعبي بسيدي بلعباس، أن جبهة الجزائر الجديدة مستعد للمشاركة في مشاورات تعديل الدستور من خلال تقديم نظرته حول ما يرى فيه فائدة للجزائر وشعبها.

وذكر ذات المتحدث، حسبما أوردته “واج”، أن حزبه كان مع الذهاب لإنتخابات 12 ديسمبر الماضي، وانتخاب رئيس شرعي للجمهورية الجزائرية.

وأضاف جمال بن عبد السلام، أن الموقف الذي اتخذه حزبه في الوقت الذي كان الكثير ضد الانتخابات الرئاسية، كان موقفا وطنيا ومتبصرا.

وعموما، تطرق رئيس الحزب، في التجمع، إلى موقف حزبه من بعض القضايا والأحداث الوطنية والدولية.