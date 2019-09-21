جبهة المستقبل تسحب استمارات الترشح لرئاسيات 12 ديسمبر

قام، صبيحة اليوم السبت، حزب جبهة المستقبل تحت رئاسة عبد العزيز بلعيد، بسحب استمارات نية الترشح لرئاسيات 12 ديمسبر القادم.

ووصل عدد الراغبين في الترشح إلى 15 راغبا، سحبوا استمارات اكتتاب التوقيعات، إلى غاية اليوم السبت.

ومن بين الذين سحبوا استمارات الاكتتاب، علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، وعبد القادر بن قرينة، رئيس حركة البناء.

بالإضافة إلى علي زغدود رئيس حزب التجمع الجزائري، ومراد عروج رئيس حزب الجزائر للرفاه.