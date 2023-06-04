جحيط أول لاعب جزائري يتوّج بكل الألقاب المحلية والقارية

كتب لاعب اتحاد العاصمة، أكرم جحنيط، اسمه بأحرف من ذهب في سجّل الكرة الجزائرية، بعدما أصبح أول لاعب جزائري، يتوّج بجميع الألقاب المحلية والإفريقية.

وكان ينقص جحيط، لقب كأس “الكاف” فقط. بعدما توّج رفقة ناديه السابق وفاق سطيف، بالبطولة الجزائرية في 4 مناسبات (2012-2013-2015-2017) وكأس الجمهورية سنة 2012.

كما توّج رفقة الوفاق برابطة أبطال إفريقيا 2014. والسوبر الإفريقي سنة 2015، إلى جانب كأس السوبر الجزائرية في مناسبتين (2015و2017).

قبل أن يختتم جحنيط، أمس سجله باللقب المفقود، ولكن هذه المرة بألوان اتحاد العاصمة، الذي توّج معه بكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، لينفرد بذلك، برقم مميز، كأول لاعب جزائري، يفوز بجميع الألقاب محليا وقاريا.