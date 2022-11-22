جدارية فايسبوكية بعنوان ” je suis mak” تورّط سبعيني في قضية جنائية بالعاصمة

تابعت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الاربعاء، تقني ومسؤول عن كاميرات المراقبة بمؤسسة رسمية. يبلغ من العمر 71 سنة القاطن ببلدية بئر خادم بالعاصمة. لإعلانه عبر مواقع التواصل الاجتماعي الانتماء الى الحركة الانفصالية ” الماك”. وتبنيه افكارها الداعية الى نشر التمييز وخطاب الكراهية التي تتبناها الحركة والاشادة برئيسها المتهم المبحوث عنه ” فرحات مهني”.

بحيث قام المتهم بمشاركة منشورات تضمنت خطابات الكراهية والتمييز بين افراد المجتمع. على غرار تسجيلات صوتية ومرئية للارهابي فرحات مهني، عبر تطبيقات مفتوحة على مواقع التواصلالاجتماعي، ” فايسبوك ” ، ” فايبر” ،” انستغرام”.

قضية الحال انطلقت في أعقاب تحقيقات باشرتها الفرقة الأمنية للمقاطعة الغربية للشرطة القضائية. لبلوغ معلومات المشتبه فيه وهو المتهم الموقوف المدعو ” أ.محند” لانضمامه لحركة ” الماك” الانفصالية. لاجل تقرير مصير منطقة القبائل، وتبنيه أفكار الحركة الناشطة بذات المنطقة المسماة ” اختصار الماك”.

وبتاريخ 16 أكتوبر 2021، تم توقيف المتهم وحجز أجهزة إلكترونية بعد تفتيش منزله تمثلت في هاتفين نقالين. لوحة إلكترونية وجهاز حاسوب، قرص صلب خارجي، 4 حوامل مغناطيسية، 3 شرائح، قميص صيفي أبيض مدوّن ” الحرية لمعتقلي الرأي”.

وفي إطار التحقيق ثبت ان المتهم قام بعدة مراسلات مع أصحاب الحسابات المنتمية لحركة ” ماك” الإرهابية. معلنا لهم عن انتمائه لذات الحركة وتبنيه أفكارها،

كما قام بنشر مقاطع فيديو وتسجيلات صوتية ومرئية لزعيم الحركة الانفصالية “فرحات مهني”. بالاضافة الى نشر ومشاركة مقاطع لبث مباشر للتجمعات والمسيرات غير مرخص بها، عبر حسابات باسم مستعار ” محند أودية”.

كما توصلت التحريات أن المعني أخبر أصحاب الحسابات بأنه يشيد بأفكار فرحات مهني. ومحادثة اخرى أرسلها للمدعو ” محسن بلعباس” رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية لحزب ” الارسيدي ” ومشاركته لمنشورات الإشادة بالأعمال الإرهابية.

الى ذلك ومن خلال استغلال التطبيقات الخاصة بالمتهم “فايبر”،”انستغرام” ماسنجر” على هاتفه. تم ضبط جدارية على حسابه الشخصي “فايسبوك” تحمل عبارة باللغة الفرنسية “je suis mak”. فتم توجيه الاتهام للمتهم من طرف نيابة محكمة بئر مراد رايس. لمتابعته بجناية الانخراط في منظمة إرهابية،والاشادة بالأعمال الإرهابية، جنحة المساس بالوحدة الوطنية. انشاء حساب الكتروني مخصص لنشر معلومات وترويج أفكار التمييز وخطابات الكراهية.

واعترف المتهم خلال مجريات التحقيق بأنه من نشطاء الحراك الشعبي. ومن متبنيي أفكار حركة الماك لتحرير منطقة القبائل، كما أنه ضد نظام الحكم.