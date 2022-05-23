جدري القردة.. هكذا ينتقل وهذه طرق الوقاية منه

دق مسؤولو الصحة العالمية ناقوس الخطر، بشأن إرتفاع عدد الإصابات بجدري القردة في أوروبا ومناطق أخرى. وهو نوع من الإصابة الفيروسية الأكثر شيوعا في غرب ووسط القارة الإفريقية.

وأضافت منظمة الصحة العالمية، أنها تتوقع إكتشاف المزيد من الإصابات بجدري القردة. بينما توسع نطاق المراقبة في البلدان التي لا يوجد فيها المرض عادة. وأنها ستقدم المزيد من الإرشادات والتوصيات في الأيام المقبلة للبلدان بشأن كيفية الحد من إنتشار جدري القردة.

وقال مسؤول في الصحة العامة، أن جدري القردة فيروس يمكن أن يسبب أعراضا تشمل إرتفاع درجة الحرارة وآلاما ويظهر بشكل طفح جلدي مميز. كما يرتبط هذا المرض بالجدري. ولكنه عادة ما يكون أخف لاسيما سلالة غرب إفريقيا من الفيروس التي تم رصدها في إصابة بالولايات المتحدة. والتي يبلغ معدل الوفيات الناجمة عنها نحو واحد في المئة. مشيرا إلى أن معظم الناس يشفون تماما ما بين أسبوعين وأربعة أسابيع. ولا ينتقل الفيروس بسهولة مثل فيروس سارس-كوف-2 الذي حفز جائحة كوفيد-19 على مستوى العالم.

ونقلت “رويترز” عن الدكتور مارتن هيرش من مستشفى ماساتشوستس العام قوله: “ينتشر كوفيد عن طريق الجهاز التنفسي وهو شديد العدوى. لا يبدو أن هذا هو الحال مع جدري القردة”.

من جانبه قال ديفيد هيمان، المسؤول بمنظمة الصحة العالمية وإخصائي الأمراض المعدية: “ما يبدو أنه يحدث الآن هو أنه قد وصل إلى السكان في صورة جنسية أو (عن طريق) الأعضاء التناسلية، وأنه ينتشر مثل الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، مما أدى إلى تضخيم انتقاله في جميع أنحاء العالم”.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوغ، “غالبا ما يكون جدري القردة مرضا يجد من نفسه وسوف يتعافى معظم المصابين في غضون أسابيع قليلة دون علاج. ومع ذلك يمكن أن يكون المرض أكثر حدة خاصة عند الأطفال الصغار والحوامل والأفراد الذين يعانون من نقص المناعة”.

كما أشار الدكتور كلوغ، أن غسل اليدين بالإضافة إلى التدابير الأخرى التي تم تنفيذها خلال جائحة (كوفيد-19) ضرورية أيضا. للحد من انتقال العدوى في أماكن الرعاية الصحية.

كيف يمكن حماية الناس من عدوى “جدري القردة” ؟

بدأت بريطانيا في تطعيم العاملين في مجال الرعاية الصحية. الذين قد يكونون معرضين للخطر أثناء رعاية المرضى، بلقاح الجدري والذي يمكن أن يقي أيضا من جدري القردة.

وتقول الحكومة الأميركية، إن لديها ما يكفي من لقاح الجدري المخزن في مخزونها الوطني الإستراتيجي لتطعيم جميع سكان الولايات المتحدة.

وأفاد متحدث باسم وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية، في بيان إن هناك أدوية مضادة للفيروسات للجدري يمكن استخدامها أيضا لعلاج جدري القرود في ظل ظروف معينة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور