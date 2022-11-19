جديد السكن الريفي

كشف وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي عن وجود مرسوم جديد يزيل العراقيل ويتيح توزيع السكنات في وقتها المحدد سيصدر قريبا.

وخلال زيارته لولايو البويرة قال بلعريبي “نحن نعطي أهمية كبيرة للسكن الريفي. وولاية البويرة ستستفيد من حصة معتبرة من هذه الصيغة”.

كما صرح الوزير للصحافة ان مرسوم جديد حول السكن الريفي سيصدر قريبا من شأنه إزاحة كل العراقيل. التي يعاني منها المواطن للحصول على إعانات الدولة بخصوص هذه الصيغة. والتي تندرج في إطار السياسة الأجتماعية التي تنتهجها الدولة.

وفي ذات السياق اكد بلعريبي أن الدولة الجزائرية مستمرة في سياستها ولن تتخلى عن برامجها الإجتماعية وبيان أول نوفمبر نص على ذلك. كما ان السلطات العليا بالبلاد متمسكة بهذا البرنامج والدليل إدراج 225 الف وحدة سكنية في قانون المالية لسنة 2023. وكلهم في الصيغة الإجتماعية منها السكن العمومي الإيجاري والريفي.

وأكد وزير السكن والعمران والمدينة على ان قطاعه سيبذل مزيد من الجهد لتفادي التأخر في إنجاز السكنات.