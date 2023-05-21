جديد هام بخصوص شراء قسيمة السيارات

أعلنت مسؤولة بالمديرية العامة للضرائب, اليوم الأحد بالجزائر العاصمة, عن إطلاق قسيمة السيارات عبر الانترنت ابتداء من سنة 2024.

ووفقا للمديرة المركزية بالمديرية العامة للضرائب سهيلة سويلاماس، فإن هذا الإجراء يهدف إلى عصرنة خدمات المديرية وتسهيل الإجراءات الجبائية.

وفي السياق ذاته، قالت سويلاملس على هامش أشغال الندوة السنوية للإطارات المسيرة للإدارة الجبائية, إنه “تم الانتهاء من صياغة مشروع قسيمة السيارات عبر الانترنت من ناحية التطوير وبقي الجانب القانوني الذي سيتم إدراجه في قانون المالية”.

وحسب المسؤولة, يتواجد هذا المشروع الذي يندرج في إطار رقمنة وعصرنة الخدمات الجبائية, في مرحلة إدماج المعلومات المتعلقة بالحظيرة الوطنية للسيارات التي تتولى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة الإقليمية تسيير بطاقيتها.

واوضحت المديرة المركزية أن إدماج هذه البطاقية في المنصة الرقمية للمديرية العامة للضرائب سيسمح للإدارة الجبائية بحساب الضريبة المتعلقة بالقسيمة حسب محرك المركبة.

ويكمن هدف إطلاق قسيمة السيارات عبر الانترنت قريبا في “السماح للمواطن بدفع ثمن هذه الضريبة في أحسن الشروط وتفادي الطوابير على مستوى هيئات إدارة الضرائب ومكاتب البريد”.

وأضافت المسؤولة أن هذه الخدمة ستمكن المديرية العامة للضرائب أيضا من تفادي التكاليف “المعتبرة” لتسييرها من خلال رقمنتها وضمان خدمة نوعية للمواطن.

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